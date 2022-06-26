Польща скасовує безкоштовний проїзд залізницею для українців з 1 липня

Про це йдеться на сайті PKP Intercity.

З 1 по 30 червня громадяни України можуть безплатно подорожувати лише з та до міст, розташованих на польському східному кордоні, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.



Безплатний проїзд для українців у 2-му класі поїздів економ категорій були запроваджені 26 лютого цього року. З того часу послугами скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

З 1 червня у Польщі обмежили кількість міст, до яких українці зможуть дістатися потягом безплатно. Посадка в поїзди — за заздалегідь отриманими в касі безплатними квитками, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїзного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

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