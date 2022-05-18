Про це повідомляє The Washington Post.

Про це свідчить конфіденційний документ, який опинився у розпорядженні видання. У документі пропонується направити до кожної країни військовий контингент чисельністю до 20 тис. осіб. Також Польща та країни Балтії просять про розміщення додаткових засобів ППО.

У документі наголошується, що пряму військову агресію проти союзників по НАТО не можна виключати, а РФ здатна швидко зосередити збройні сили біля східного кордону НАТО і поставити Альянс перед загрозою війни як доконаним фактом.

За даними WP, низка політиків, зокерма з Франції та Італії, скептично ставляться до того, що Росія найближчим часом загрожуватиме країнам НАТО та вважає, що ймовірне масштабне розгортання сил за рахунок інших регіонів може послабити їхню власну обороноздатність та є надмірно дорогим.

Рішення з приводу розгортання додаткових сил НАТО у Польщі, Литві, Латвії та Естонії має бути ухвалене до кінця червня, коли відбудеться саміт Альянсу в Мадриді.

1 травня у Польщі почалися міжнародні військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response 2022.

16 травня у Естонії стартували навчання НАТО за участю 15 тис. військовий з 14 країн.

17 травня посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас заявив, що у Латвії, Естонії та Литві потрібна більша присутність військ НАТО, адже Росія є надзвичайно агресивною та непередбачуваною державою.

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