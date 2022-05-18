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Війна з Росією: хроніка
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Польща та країни Балтії просять додатково ввести по 20 тис. військових НАТО через російську загрозу, - WP

18 травня, 2022 середа
06:22
Світ НАТО

Польща, Литва, Латвія та Естонія звернулися до НАТО із проханням суттєво збільшити військову присутність через загрозу російської агресії

Про це повідомляє The Washington Post

Про це свідчить конфіденційний документ, який опинився у розпорядженні видання. У документі пропонується направити до кожної країни військовий контингент чисельністю до 20 тис. осіб. Також Польща та країни Балтії просять про розміщення додаткових засобів ППО. 

У документі наголошується, що пряму військову агресію проти союзників по НАТО не можна виключати, а РФ здатна швидко зосередити збройні сили біля східного кордону НАТО і поставити Альянс перед загрозою війни як доконаним фактом.

За даними WP, низка політиків, зокерма з Франції та Італії, скептично ставляться до того, що Росія найближчим часом загрожуватиме країнам НАТО та вважає, що ймовірне масштабне розгортання сил за рахунок інших регіонів може послабити їхню власну обороноздатність та є надмірно дорогим.

Рішення з приводу розгортання додаткових сил НАТО у Польщі, Литві, Латвії та Естонії  має бути ухвалене до кінця червня, коли відбудеться саміт Альянсу в Мадриді.

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Польща
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