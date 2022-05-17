Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.

"Ми повинні бути готовими. Ми не наївні. Так. Бо Росія є справді дуже непередбачуваною країною. І якщо взяти це до уваги, її непередбачувану поведінку, дуже агресивну міжнародну політику, - ми повинні бути готовими. Я думаю, що нам потрібна навіть більша присутність військ НАТО на нашій землі. У нашому регіоні - у Литві, Латвії, Естонії. Ми дуже сподіваємося, що наші великі партнери, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Велика Британія та інші зрозуміють це", - зазначив Сарапінас.

Посол додав, що Литва готується до імовірного нападу Росії - збільшила витрати на оборону.

"Нам потрібно зважати на всі варіанти. Як я вже сказав, на щастя, ми є членами НАТО. І ми віримо в те, що НАТО нас захистить. І що 5 стаття працюватиме, якщо таке станеться. На мою думку, зараз у Литві потрібен не батальйон, а щонайменше бригада. Дозвольте додати, що зі свого боку ми також готуємося. Це якщо говорити про територіальну оборону. Окрім того, ми дуже багато інвестуємо у власну безпеку. Наприклад, цього року Литва вже збільшила витрати на оборону до одного з половиною відсотка від нашого ВВП. А в майбутньому ми плануємо збільшити до трьох відсотків від нашого ВВП", - зауважив Вальдемарас Сарапінас.

У березні Сейм Литви одностайно проголосував за визнання Росії терористичною державою.

Уряд Литви з 1 червня офіційно відкликає Ейтвідаса Баярунаса з посади посла в Росії, також 7 червня закриває своє консульство в Санкт-Петербурзі.

Надзвичайний та Повноважний посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас також висловив думку, що героїчний спротив українського народу російській агресії зробив питання членства України в ЄС більш реалістичним.

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