Польща цього місяця має перепродати Україні 650 тис. доз вакцини від коронавірусу, - МОЗ
Заступник очільника МОЗ Польщі Вальдемар Краска підтвердив, що уряд перепродасть Україні 1,2 млн доз COVID-19 AstraZeneca
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
Він заявив, що у цих вакцин - короткий термін придатності.
"У серпні ми передамо першу партію - понад 650 тис. Всього ми плануємо перепродати - 1,2 млн", - заявив заступник міністра.
- Раніше повідомлялось, що Польща планує передати 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca до України у травні-червні.
- В травні МОЗ країни підтвердило наміри здійснити поставку.
- На початку липня стало відомо, що Польща планує перепродати Україні вакцину AstraZeneca у третьому кварталі 2021 року
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