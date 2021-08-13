Польща цього місяця має перепродати Україні 650 тис. доз вакцини від коронавірусу, - МОЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.



Він заявив, що у цих вакцин - короткий термін придатності.



"У серпні ми передамо першу партію - понад 650 тис. Всього ми плануємо перепродати - 1,2 млн", - заявив заступник міністра.

Раніше повідомлялось, що Польща планує передати 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca до України у травні-червні.

В травні МОЗ країни підтвердило наміри здійснити поставку.

На початку липня стало відомо, що Польща планує перепродати Україні вакцину AstraZeneca у третьому кварталі 2021 року