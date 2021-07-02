У Польщі назвали терміни перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Про це повідомили в МОЗ Польщі у відповідь на запит Укрінформу.

“Польща не відмовилася від перепродажу (вакцини), домовленість залишається актуальною. Відкладення терміну підписання угоди виникає через нерегулярні поставки вакцини до Польщі. Підписання угоди і передача вакцини планується у третьому кварталі”, - відповіли у МОЗ.

Зараз до Польщі доставлено понад 38 млн доз вакцини різних виробників.

Раніше повідомлялось, що Польща планує передати 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca до України у травні-червні.

В травні МОЗ країни підтвердило наміри здійснити поставку.