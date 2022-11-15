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Польща перебирає в "тимчасове управління" місцеві активи, пов’язані з Газпромом

15 листопада, 2022 вiвторок
01:27
Економіка газ

Польща поглине місцеві активи російського Газпрому задля енергетичної безпеки країни

Про це заявив міністр розвитку Вальдемар Буда 14 листопада, інформує "Радіо Свобода".

За його словами, дії стосуватимуться 48-відсоткової частки російської компанії в Europolgaz, який володіє польською ділянкою Ямальського газопроводу.

Міністр додав, що "тимчасове примусове управління" гарантує безпеку критичної інфраструктури, яка використовується для транзиту газу.

У вересні Польща наклала санкції на Газпром і заявила, що його активи будуть заморожені, – після того, як у квітні польська сторона запровадила санкції проти 50 російських олігархів і компаній, включаючи й Газпром, щоб посилити тиск на Москву через її повномасштабне вторгнення в Україну.

  • Нагадаємо, нещодавно уряд Німеччини оголосив про націоналізацію колишньої дочірньої структури Газпрому – компанії Securing Energy for Europe (SEFE). Рішення націоналізувати колишню "дочку" російського енергетичного гіганта, яка раніше називалася Gazprom Germania, уряд Німеччини ухвалив після того, як Єврокомісія погодилася надати країні допомогу в розмірі 225,6 млн євро для придбання 100% акцій SEFE.

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Польща
газопровід
санкції проти Росії
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