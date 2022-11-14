Уряд Німеччини планує націоналізувати колишню дочірню компанію Газпрому

Про це повідомило міністерство економіки в понеділок, 14 листопада.

"Щоб забезпечити постачання газу в Німеччині, федеральний уряд передає проблемну газову компанію Securing Energy for Europe (SEFE) у федеральну власність. З цією метою федеральне міністерство економіки та захисту клімату сьогодні розпорядилося про капітальні заходи відповідно до Закону про енергетичну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Причиною цього кроку є загроза банкрутства компанії після падіння російського імпорту, що завдало їй збитків на мільярди євро.

Відомо, що SEFE є ключовою компанією з енергопостачання в Німеччині. Раніше вона була відома як Gazprom Germania і належала російській державній компанії Газпром. Після непрозорого продажу іншій російській компанії та спроби ліквідації SEFE з квітня перебуває під опікою Федерального мережевого агентства.

Після Uniper SEFE стала другою німецькою компанією, яка була націоналізована внаслідок енергетичної кризи, спровокованої війною в Україні.

21 липня російський економічний аналітик, спеціаліст з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін заявив, що видобуток нафти в Росії впаде на 56%, а Газпром Путін принесе в жертву, щоби "покарати" ЄС. Тому внаслідок припинення постачань газу з боку Газпрому SEFE GmbH (Gazprom Germania) зазнала серйозних збитків.

12 листопада стало відомо, що Німеччина виділила 225,6 млн євро допомоги колишній дочірній компанії Газпрому. Євросоюз це схвалив.

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