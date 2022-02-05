Польща забезпечить Україну легкими мінометами та ручними гранатометами

Подробиці повідомив прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Еспресо.TV з посиланням на польське спеціалізоване видання Polska Zbrojna.



Очільник польського уряду повідомив, що наступного тижня Польща відправить українській державі партію зброї, яка може бути використана для захисту від можливого нападу Росії.



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"Перший транспорт перетне наш східний кордон наступного тижня, щоб українці не були беззахисними перед російською агресією", - підкреслив він.



"Ми бачимо рішучість захищатися з українського боку, але й техніки не вистачає, тому треба діяти швидко", - сказав прем’єрміністр.



Прем’єр-міністр пояснив, що Польща спочатку поставить сто одиниць озброєння. Серед них - легкі піхотні міномети калібру 60 мм LMP-2017 і, можливо, ручні гранатомети RPG-40.



Довідка







Легкий піхотний міномет LMP-2017 використовується для знищення живої сили, легких укріплень на полі бою, а також вогневих позицій та військової техніки напівпрямим вогнем в оптичній видимості в будь-який час доби та за будь-якої погоди умови. Виробник пропонує LMP-2017 у двох калібрах: польський 59,4 мм та 60,7 мм відповідно до STANAG 4425.2. Мінометом можна стріляти з "руки" снарядами вагою 2,3 кг, пояснює український портал Мілітарний.



Своєю чергою ручний багатозарядний гранатомет RPG-40 важить трохи більше шести кілограмів і здатен випустити шість (тобто всі боєприпаси, які можуть міститися у барабані) 40-мм гранат за кілька десятків секунд.







Ручний багатозарядний гранатомет RPG-40. Фото: Zakłady Mechaniczne Tarnów



Дальність його пострілів залежить від типу боєприпасів. Вона коливається від 400 метрів - коли використовують 40 мм х 46SR НАТО LV гранати з початковою швидкістю близько 78 м за секунду, до приблизно 800 метрів – при застосуванні 40 мм x 51SR з початковою швидкістю близько 120 м на секунду.







Польський ручний гранатомет RPG-40. Фото: Zakłady Mechaniczne Tarnów



RPG-40 оснащений чотирма планками Пікатінні, призначеними для кріплення додаткового обладнання. Верхня використовується для кріплення прицілів, а нижня - для з’єднання вертикальної рукоятки та висувної сошки.





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