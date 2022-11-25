Про це повідомили у Reuters.

Зазначається, що Варшава може відмовитися від купівлі російської нафти без сплати штрафів. Для цього Польща закликала Німеччину запровадити санкції ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба".

Якщо ЄС накладе санкції на "Дружбу", що забезпечує Польщу та Німеччину, обидві країни зможуть вийти зі своїх зобов'язань щодо імпорту російської нафти. Південна ділянка трубопроводу забезпечує Угорщину, Словаччину та Чехію, яким, на відміну від Польщі та Німеччини, буде складно диверсифікувати свій імпорт нафти.

ЄС зобов'язався припинити купувати російську нафту морськими маршрутами з 5 грудня, але нині нафтопровід "Дружба" не підпадає під дію санкцій. Це створює проблему для польського НПЗ Orlen, який має довгостроковий контракт на купівлю російської нафти трубопроводом, і йому доведеться сплачувати штрафи за порушення контракту.

Відомо, що міністерство клімату Польщі та міністерство економіки Німеччини перебувають на завершальній стадії переговорів щодо меморандуму про взаєморозуміння щодо логістики нафти.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на російську нафтопровідну компанію "Транснафта" заявили, що Україна повідомила про призупинення прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини через падіння напруги.

15 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони через зупинку нафтопроводу "Дружба" та ймовірний ракетний удар по Польщі.

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