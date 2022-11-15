Про це повідомив речник угорського прем'єра Золтан Ковач.

"У відповідь на припинення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" та ракетний удар по території Польщі Віктор Орбан скликає Раду оборони Угорщини", — написав він у Twitter.

За даними ЗМІ, міністр національної оборони Крістоф Салай-Бобровницький також провів телефонну консультацію з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на російську нафтопровідну компанію "Транснафта" заявили, що Україна повідомила про призупинення прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини через падіння напруги.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголошував, що остання атака російських окупантів по Україні може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів.

"Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. Запроваджені аварійні відключення", — зазначив міністр.

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