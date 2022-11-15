Зупинка нафтопроводу "Дружба" та російські ракети в Польщі: В Угорщині скликають Раду оборони
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликає засідання Ради оборони через зупинку нафтопроводу "Дружба" та ймовірний ракетний удар по Польщі
Про це повідомив речник угорського прем'єра Золтан Ковач.
"У відповідь на припинення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" та ракетний удар по території Польщі Віктор Орбан скликає Раду оборони Угорщини", — написав він у Twitter.
За даними ЗМІ, міністр національної оборони Крістоф Салай-Бобровницький також провів телефонну консультацію з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Раніше російські ЗМІ з посиланням на російську нафтопровідну компанію "Транснафта" заявили, що Україна повідомила про призупинення прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини через падіння напруги.
Міністр енергетики України Герман Галущенко наголошував, що остання атака російських окупантів по Україні може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів.
"Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. Запроваджені аварійні відключення", — зазначив міністр.
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