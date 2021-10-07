Польща залучить армійські гелікоптери для охорони кордону з Білоруссю

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

Міністр наголосив, що забезпечення охорони кордону з Білоруссю наразі є ключовим завданням польського війська та прикордонної служби.

“Найближчими днями військові гелікоптери здійснюватимуть авіапатрулювання вздовж польсько-білоруського кордону”, – повідомив Блащак.

Ще раніше уряд Польщі вирішив направити до державного кордону армію. Так, прикордонну службу підсилили близько 3 тисяч військових.