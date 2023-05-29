Польща запровадила санкції проти режиму Лукашенка. У списку є підприємці, пов'язані з російським капіталом
Польща запровадила санкції проти 365 громадян Білорусі. Їм буде заборонено в'їзд до країни і загалом до Шенгенської зони. Також буде заморожено їхні активи
Про це повідомили у МВС Польщі.
Санкції запроваджено у зв’язку із залишенням без змін вироку у справі журналіста Анджея Почобута, якого в Білорусі засудили до 8 років позбавлення волі, та репресіями білоруської влади проти політичних опонентів режиму Олександра Лукашенка.
Також міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський ухвалив рішення заморозити кошти та економічні ресурси 20 організацій і 16 осіб, пов'язаних із російським капіталом.
Під обмеження потрапили 159 білоруських депутатів, 76 суддів, 7 прокурорів, 32 представники місцевої влади, 28 співробітників правоохоронних органів Білорусі.
Також у списку 23 пропагандисти з провладних ЗМІ, 24 спортсмени, 8 представників державних підприємств і 8 діячів культури і науки.
Усі ці люди пропагували білоруський режим, зазначили у МВС Польщі.
- У 2022 році у Білорусі на 13 років засудили за "держзраду" редактора InformNapalm.
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