Про це повідомили у МВС Польщі.

Санкції запроваджено у зв’язку із залишенням без змін вироку у справі журналіста Анджея Почобута, якого в Білорусі засудили до 8 років позбавлення волі, та репресіями білоруської влади проти політичних опонентів режиму Олександра Лукашенка.

Також міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський ухвалив рішення заморозити кошти та економічні ресурси 20 організацій і 16 осіб, пов'язаних із російським капіталом.

Під обмеження потрапили 159 білоруських депутатів, 76 суддів, 7 прокурорів, 32 представники місцевої влади, 28 співробітників правоохоронних органів Білорусі.

Також у списку 23 пропагандисти з провладних ЗМІ, 24 спортсмени, 8 представників державних підприємств і 8 діячів культури і науки.

Усі ці люди пропагували білоруський режим, зазначили у МВС Польщі.