У Білорусі на 13 років засудили за "держзраду" редактора InformNapalm

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Івашина засудили до 13 років і 1 місяця колонії посиленого режиму, а також штрафу в 4 800 рублів за статтею про "державну зраду". Крім того, він має виплатити компенсацію моральних збитків дев’яти постраждалим у справі – по 2 тисячі рублів кожному. Хто ці постраждалі – невідомо, суд відбувався в закритому режимі.

Загальна сума разом зі штрафом становить 22 800 білоруських рублів, тобто понад 9 тисяч доларів.

Розгляд справи політв’язня у Городенському районному суді тривав майже місяць. Суддя Валер Романовський вів засідання в закритому режимі, оскільки там "розглядалася державна таємниця".

Читайте також: Путін тримає біля голови Лукашенка "заряджений револьвер", - військовий експерт Черник

12 вересня Івашин виступив з останнім словом, але публіка його не почула, оскільки процес був закритим. Під час судових засідань вмикали "заглушку", щоб рідні та друзі Дениса, які перебували біля зали суду, не чули, про що йдеться.

Івашин є редактором міжнародної спільноти InformNapalm. Його затримали 12 березня 2021 року в місті Гродно. У червні стало відомо, що журналіст в ув’язненні мав серцевий напад.

13 вересня в Україні арештували майно білоруських і російських підприємств на майже 300 млн грн.

8 вересня Білорусь почала військові навчання "зі звільнення територій, захоплених противником".