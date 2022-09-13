Про це повідомили в telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

"Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна – гелікоптера, авіаційного турбореактивного двигуна та інших авіазапчастин – на потреби Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього було з’ясовано, що замовники ремонтних робіт – міністерство оборони республіки білорусь та білоруські підприємства – постачають військову та иншу техніку для потреб ЗС РФ.

Відомо, що викриті російські підприємства тісно співпрацюють із федеральною службою військ національної гвардії та міністерством внутрішніх справ РФ, а також управлінням справами президента РФ.

5 вересня було арештовано активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо вартістю понад 6 млн грн.

12 вересня було арештовано майно екснардепа Горбатова, який з Криму фінансував окупантів.

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