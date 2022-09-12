Про це інформує Державне бюро розслідування.

"Суд арештував активи колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим. Він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам та терористичним організаціям", - йдеться в повідомленні.

Також ДБР арештувало активи поплічницю Горбатова, на яку екснардеп переоформив підприємства, аби приховати незаконну діяльність від українських правоохоронців і продовжити діяльність у Криму, сплачуючи податки агресору.

Загалом арештували: 3 квартири, 8 адмінбудівель, 2 будинки, 15 об’єктів нежитлового фонду та 42 транспортних засоби, серед них 8 легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення, причепи.

Площа арештованого нерухомого майна склала понад 5 тисяч квадратних метрів.

Правоохоронці ведуть досудове слідство за двома статтями.

ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

У червні ДБР викрило ексголову ради міністрів Криму Валерія Горбатова, який фінансує "ДНР" і має бізнес із "очільником" півострова Сергієм Аксьоновим.

Крім того Валерій Горбатов привласнив культурну спадщину Україну. За попередньою інформацією, її було викрадено з музеїв Криму та придбано в "чорних археологів". Згідно з висновком фахівців Національного музею історії України, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Також екснардеп має спільний бізнес із псевдоочільником тимчасово окупованого півострова Сергієм Аксьоновим. Дружина самопроголошеного голови Криму надавала Валерію Горбатову довіреність на право користування своїм майном.

За оперативною інформацією, колишній нардеп втік із Києва на окуповані території напередодні повномашстабної війни РФ проти України.

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