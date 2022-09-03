Путін тримає біля голови Лукашенка "заряджений револьвер", - військовий експерт Черник
Військовий експерт Петро Черник вважає, що Білорусь перебуває у стані збройної агресії проти України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Не треба чекати, що ворог не нападе. Треба робити все можливе, щоб ця ціна для нього була високою. На цю хвилину малоймовірний напад з Білорусі, але Білорусь по факту перебуває у стані збройної агресії проти України. Здійснюються ракетні удари з їхньої території по нашій державі. Також є інформація, що у них з’явився ядерний боєзаряд для потенційного тактичного удару по Україні", - зауважив Черник.
Військовий експерт також додав, що білоруський режим нелегальний й нелегітимний з точки зору міжнародного права.
"Путін тримає біля голови Лукашенка "заряджений револьвер". Питання, коли він вистрілить. 13 тис. зафрахтованих добровольців у потенційний бойовий корпус, який може бути застосований проти України - це доволі багато. Наше військове керівництво докладає максимум зусиль для убезпечення потенційного удару з півночі", - зазначив Черник.
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