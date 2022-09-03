Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не треба чекати, що ворог не нападе. Треба робити все можливе, щоб ця ціна для нього була високою. На цю хвилину малоймовірний напад з Білорусі, але Білорусь по факту перебуває у стані збройної агресії проти України. Здійснюються ракетні удари з їхньої території по нашій державі. Також є інформація, що у них з’явився ядерний боєзаряд для потенційного тактичного удару по Україні", - зауважив Черник.

Військовий експерт також додав, що білоруський режим нелегальний й нелегітимний з точки зору міжнародного права.

"Путін тримає біля голови Лукашенка "заряджений револьвер". Питання, коли він вистрілить. 13 тис. зафрахтованих добровольців у потенційний бойовий корпус, який може бути застосований проти України - це доволі багато. Наше військове керівництво докладає максимум зусиль для убезпечення потенційного удару з півночі", - зазначив Черник.

У білоруському Бресті виявили дислокацію російських безпілотників, якими користуються для розвідки прикордонних районів України

Росіяни створюють неправдиві інформаційні наративи, аби переконати, що контрнаступ ЗСУ на Півдні України зазнав невдачі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





