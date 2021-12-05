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Польща затримала корабель з п'яними росіянами

5 грудня, 2021 неділя
11:11
Світ

У Балтійському морі польські прикордонники затримали російське судно, яке ледь не сіло на мілину

Суховантаж "Руслана", що перевозив сталь, 4 грудня 2021 року відхилився від курсу і, не відповідаючи на радіозапити польської берегової служби, попрямував у бік берега. Як з'ясувалося, капітан корабля та двоє його помічників були у стані сильного алкогольного сп'яніння, повідомляє Polsat.

Судно йшло з Клайпеди до Північного порту Гданська, але відхилилося від курсу і попрямувало у бік берега. Після того, як на радіозапити польської берегової служби екіпаж не відповів, на місце інциденту вирушив патрульний катер.

"Екіпаж не відповідав на дзвінки Польської служби берегової охорони. Ми поінформували прикордонників про неприродну поведінку команди судна", - повідомила прес-секретар Морського відомства Магдалена Кежковська.

За кілометр від пляжу суховантаж здійснив розворот на 180 градусів, уникнувши виходу на мілину, і став на якір. На його борт піднялися представники прикордонного загону та інспектор морського управління у Гдині. На місці з'ясувалося, що члени екіпажу перебували у стані алкогольного сп'яніння.

"Прикордонники висадилися на борту російського судна та виявили, що капітан корабля мав у крові 2 проміле алкоголю, а два офіцери – по 1,5", - повідомив представник берегової охорони.

Як уточнює Portal Morski, йдеться про російське суховантажне судно "Руслана", що належить транспортній компанії "Трансфлот" (Санкт-Петербург). Зазначається, що це судно, що має 120 метрів у довжину і більше 7 метрів опади, перевозило сталеві конструкції.


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Польща
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Клайпеда
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