Про це повідомив державний секретар з питань цифровізації уряду Януш Цешинський,

"Відповідальність за вчорашню атаку несуть росіяни. У нас є інформація, згідно з якою, ймовірно, що це був саме цей супротивник", - заявив посадовець.

Він пояснив, ще атака полягала в створенні великої кількості штучного трафіку, через що реальні користувачі не можуть зайти на сайт та скористатися послугами.

За його словами, витоку даних користувачів не було.

"Це атака, яка блокує доступ до сайту, але не порушує безпеку і не ставить під загрозу наші дані", - сказав Цешинський.