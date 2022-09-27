Польська міністерка Ганна Москва закликала виключити РФ з МАГАТЕ
Польська міністерка Ганна Москва закликала виключити Росію з МАГАТЕ до дерусифікації та демілітаризації окупованих територій
Польська міністерка Ганна Москва закликала виключити РФ з МАГАТЕ
Польська міністерка Ганна Москва закликала виключити Росію з МАГАТЕ до дерусифікаціїта демілітаризації окупованих територій
Про це у Twitter написала сама Ганна Москва
Під час виступу на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні польська міністерка клімату і навколишнього середовища Ганна Москва закликала виключити Росію з Міжнародного агентства з атомної енергії.
"У той час, як ми тут сидимо, територія України окупована російськими військами, - наголосила Ганна Москва. - Ми вимагаємо дерусифікації окупованих територій та демілітаризації. А до того часу членство Росії у МАГАТЕ має бути призупиненим. Якщо її дії не відповідають умовам, то її з організації слід виключити".
- У рамках 66-ї щорічної сесії Міжнародного агентства з атомної енергії розпочалися переговори про створення безпекової зони навколо Запорізької атомної електростанції
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