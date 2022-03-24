Польска нафтогазова компанія відмовилась оплачувати російський газ рублями
Польща не бачить можливості оплати російського газу в рублях, як це вимагає Путін
Про це з посиланням на керівника національної газової компанії Польщі PGNiG Павла Маєвського повідомляє "Економічна правда".
"Такої можливості немає. В котнтракт включено метод оплати. Ми будемо виповнювати договір у відповідності до його положень", – сказав Маєвський.
Очільник PGNiG наголосив, що контрагент не може за власним бажанням змінювати спосіб регулювання оплати.
- Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек зазначив, що вимога Росії до країн, оголошених "недружніми", платити за газ у рублях суперечить укладеному контракту.
- 23 березня президент Росії Владімір Путін доручив приймати оплату за поставлений "недружнім країнам" російський природний газ лише у рублях.
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