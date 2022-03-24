Польска нафтогазова компанія відмовилась оплачувати російський газ рублями

Про це з посиланням на керівника національної газової компанії Польщі PGNiG Павла Маєвського повідомляє "Економічна правда".



"Такої можливості немає. В котнтракт включено метод оплати. Ми будемо виповнювати договір у відповідності до його положень", – сказав Маєвський.



Очільник PGNiG наголосив, що контрагент не може за власним бажанням змінювати спосіб регулювання оплати.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек зазначив, що вимога Росії до країн, оголошених "недружніми", платити за газ у рублях суперечить укладеному контракту.

23 березня президент Росії Владімір Путін доручив приймати оплату за поставлений "недружнім країнам" російський природний газ лише у рублях.

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