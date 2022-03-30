Польське видання глянцю Vogue присвятило обкладинку Україні
Обкладинка нового числа польського видання часопису Vogue присвячена Україні, яка протистоїть російській агресії
Фото обкладинки опубліковано Vogue в Instagram.
"Vogue Polska вирішив замінити звичайну обкладинку на акт солідарності. Ми дали трибуну українським артистам. Ці неймовірні та дуже емоційні твори мистецтва дуже різні, але мають багато спільного – потужна сила та надія на те, що цей жах скоро закінчиться", – написала головна редакторка Vogue Polska Іна Лекевич.
Обкладинку створила фешн-фотограф та художниця Олена Ємчук. Квітневий Vogue вийде із зображенням української жінки в жовтому вбранні, синій накидці з розпростертими руками та голубом миру з оливковою гілкою і гаслом "Слава Україні!".
- Нагадаємо, 3 березня обкладинку щотижневого американського журналу TIME було присвячено Україні, її героям та президенту Володимиру Зеленському.
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