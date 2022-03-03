"Життя переможе смерть, а світ - темряву": нова обкладинка журналу TIME присвячена Україні

Про це йдеться у Twitter видання.



"Життя переможе смерть, а світ - темряву. Володимир Зеленський та герої України", - зазначається на обкладинці.



Такі слова президент України сказав під час звернення до Європарламенту після того, як ЄС почав розгляд заявки України на членство. Тоді Зеленський сказав:



"Ми боремося за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми показуємо, що з нами ЄС буде міцнішим, без вас Україна буде самотня. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом із нами, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ - темряву. Слава Україні!"







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