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"Доведіть, що ви дійсно європейці, тоді життя переможе смерть, а світ - темряву": Зеленський звернувся до Європарламенту

1 березня, 2022 вiвторок
14:29
Суспільство Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до Європарламенту після того, як ЄС почав розгляд заявки України на членство

"Останні дні я не знаю, як правильно всіх вітати. Я не можу казати добрий ранок, доброго дня чи добрий вечір. Щоденно цей день точно недобрий, а для когось цей вечір останній. Я говорю зараз про громадян України, які захищають свободу ціною свого життя. Я дуже радий тому, що я тут побачив, цей настрій. Я радий, що ми об'єднали всіх вас, але якою ціною."

"Папірці в житті моєї держави закінчились, все це реальність. Усі ці загиблі люди - це справжнє життя. Ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними наших найкращих людей, найміцніших, найсильніших, надзвичайних. Ми дуже часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. І я радий, що зараз ви це бачите. Є такий вираз: "український вибір Європи" - це те, що ми вибрали, до чого йшли та йдемо. Тепер має бути вибір Європою вже України."

"Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети по Харкову, місту біля кордонів РФ. Там завжди було багато росіян. Там більше 20 вузів, це місто з найбільшою кількістю університетів у нашій країні. Молодь, яскрава, розумна, яка збиралася на найбільшій площі в державі, в Європі, площі Свободи. Дві ракети у площу Свободи. Десятки жертв - ось така ціна свободи. Ми боремося просто за свою землю і свободу."

"Кожна площа від сьогодні буде площею Свободи. Ніхто не зламає нас. У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно, вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по інфраструктурі. На яких військових заводах працюють наші діти, може вони в танках їздять?!"

"Шановні, у нас дуже мотивований народ, ми боремося за наші права, свободу, за життя, а зараз за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Ми боремося за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми показуємо, що з нами ЄС буде міцнішим, без вас Україна буде самотня. Ми довели свою силу, що ми як мінімум такі самі як ви. Доведіть, що ви разом із нами, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світло темряву. Слава Україні!"
 


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Світ
ЄС
Володимир Зеленський
Україна - ЄС
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