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Головна Спорт Польський топ-клуб оголосив про трансфер футболіста збірної України

Польський топ-клуб оголосив про трансфер футболіста збірної України

1 вересня, 2021 середа
20:17
Спорт Ігор Харатін

Півзахисник угорського "Ференцвароша" Ігор Харатін став гравцем польської "Легії"

Про це повідомляє офіційний сайт "Легії".

26-річний Ігор Харатін підписав з "Легією" контракт до літа 2024 року. Українець виступатиме за польський клуб під 14-м ігровим номером. Сума трансферу склала 1 млн євро.

"У нас з'явився гравець з профілем, якого нам не вистачало. Я впевнений, що Харатін привнесе в команду багато якості, поділившись своїм досвідом, і буде зміцнювати нашу команду. Українець грає на позиції опорного півзахисника, має дуже хорошу фізичну форму, відмінно грає вгорі і небезпечний при стандартах", - сказав спортивний директор Легії Радослав Кучарський.

За "Ференцварош" Ігор Харатін виступав з 2019 року, в нинішньому сезоні він зіграв за клуб з Будапешту 9 матчів. 

В активі 26-річного хавбека 4 матчі за збірну України. 

Наразі "Легія" займає у чемпіонаті Польщі 14-те місце. 

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Ігор Харатін
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