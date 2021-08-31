Футболіст збірної України залишає "Ференцварош"
Півзахисник збірної України Ігор Харатін переходить з угорського "Ференцвароша" до польської "Легії"
Про це повідомляють Sportowe Fakty.
Джерела стверджують, що півзахисник сьогодні прибуде до Варшави для підписання контракту та переходу в "Легію".
За "Ференцварош" Харатін виступає з 2019 року, в нинішньому сезоні він зіграв за клуб з Будапешту 9 матчів.
В активі 26-річного хавбека 4 матча за збірну України.
Наразі "Легія" займає у чемпіонаті Польщі 14-те місце.
- Нагадаємо, у квітні Ігор Харатін продовжив контракт з "Ференцварошем" до 2022 року.
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