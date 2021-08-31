Футболіст збірної України залишає "Ференцварош"

Про це повідомляють Sportowe Fakty.

Джерела стверджують, що півзахисник сьогодні прибуде до Варшави для підписання контракту та переходу в "Легію".

За "Ференцварош" Харатін виступає з 2019 року, в нинішньому сезоні він зіграв за клуб з Будапешту 9 матчів.

В активі 26-річного хавбека 4 матча за збірну України.

Наразі "Легія" займає у чемпіонаті Польщі 14-те місце.