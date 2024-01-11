Ferrexpo виплатить річну премію робітникам українських активів

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Премія дорівнюватиме середньому місячному заробітку співробітників. Відповідну виплату планується здійснити у першому кварталі 2024 року.

Протягом 2023 року підприємства Групи підтримували конкурентоспроможну та стабільну середню заробітну плату для всіх українських співробітників, мінімізуючи переведення працівників у режим простою з оплатою праці відповідно до законодавства України.

Під час повної або часткової зупинки виробництва, яке виникало внаслідок повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, компанія активно залучала працівників до виконання охоронних, господарських та інших допоміжних робіт для збереження стабільного доходу співробітників.

Ці заходи посприяли забезпеченню конкурентоспроможного рівня оплати праці співробітників Ferrexpo протягом всього 2023 року.

"Ми вдячні за самовідданість і наполегливу працю наших співробітників і прагнемо винагородити їх за внесок в успіх Ferrexpo. Навіть у важких умовах війни компанія зберегла конкурентоспроможні зарплати для співробітників. Крім того, у січні 2023 року кожен співробітник також отримав щорічне заохочення за роботу у 2022 році для підтримки фінансової стабільності", – коментує Юлія Клевова, директорка з управління персоналом Ferrexpo в Україні.

За підсумками січня-вересня 2023 року Ferrexpo сплатила понад 1,45 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів України. Полтавський ГЗК перерахував понад 845 млн грн податків, Єристівський ГЗК – 570 млн грн, Біланівський ГЗК – 48 млн грн.