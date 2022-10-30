Полтавщина впроваджує графіки погодинного відключення

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в telegram.

"Відключення світла повинні бути максимально справедливими та прогнозованими. Люди мають знати, коли та на скільки в них зникне електроенергія", - йдеться в дописі.

Поділ на черги, де зазначені населені пункти та вулиці, можна переглянути за посиланням тут.

Графік вимкнень на листопад, де зазначені день та час вимкнення світла для кожної черги, можна переглянути за посиланням тут.

20 жовтня в Україні запровадили обмеження на користування електроенергією.

27 жовтня в Україну зі Словаччини вперше імпортували електроенергію у тестовому режимі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb