​​​29 червня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру 4 посадовим особам ПрАТ “Полтавський ГЗК” який входить до швейцарської гірничої групи Ferrexpo.

“Топменеджмент продавав щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин”, - йдеться у повідомленні бюро.

Прес-служба Полтавського ГЗК підтвердила факт вручення підозр. Разом з тим підприємство заперечило звинувачення ДБР.

“Полтавський ГЗК інформує, що володіє дозволом на видобуток корисних копалин, зокрема, залізної руди. Сировина, яку слідство називає “щебінь”, є нефракційним відсівом, тобто відходом виробництва. Відтак цей щебінь не є корисною копалиною, і не вимагає отримання окремого дозволу на видобуток”, - пояснили на підприємстві.

Полтавський ГЗК також повідомив, що вивчає ситуацію з оголошеними підозрами. Підприємство надасть до суду докази щодо правомірності дій своїх працівників та за потреби оприлюднить додаткову інформацію.

Як зазначили в ДБР, у рамках справи було проведено 15 обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання топменеджерів компанії у Києві, Харківській та Полтавській областях.