Полтавський ГЗК заперечує незаконний продаж корисних копалин
У віповідь на вручення підозр Державним бюро розслідувань Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат заперечує звинувачення та готовий надати докази правомірності дій своїх працівників
29 червня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру 4 посадовим особам ПрАТ “Полтавський ГЗК” який входить до швейцарської гірничої групи Ferrexpo.
“Топменеджмент продавав щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин”, - йдеться у повідомленні бюро.
Прес-служба Полтавського ГЗК підтвердила факт вручення підозр. Разом з тим підприємство заперечило звинувачення ДБР.
“Полтавський ГЗК інформує, що володіє дозволом на видобуток корисних копалин, зокрема, залізної руди. Сировина, яку слідство називає “щебінь”, є нефракційним відсівом, тобто відходом виробництва. Відтак цей щебінь не є корисною копалиною, і не вимагає отримання окремого дозволу на видобуток”, - пояснили на підприємстві.
Полтавський ГЗК також повідомив, що вивчає ситуацію з оголошеними підозрами. Підприємство надасть до суду докази щодо правомірності дій своїх працівників та за потреби оприлюднить додаткову інформацію.
Як зазначили в ДБР, у рамках справи було проведено 15 обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання топменеджерів компанії у Києві, Харківській та Полтавській областях.
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