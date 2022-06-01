Полуниці збирати не хочуть. Попри великий наплив біженців з України, Польщі й далі бракує сезонних робітників
Українці не поспішають заповнювати вакантні місця в сільському господарстві та гастрономії. Тож зарплати у цих сферах у Польщі доведеться підвищувати, що потягне за собою ріст цін на харчові продукти
Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.
Тим часом кількість пропозицій праці у цьому сегменті зростає. За останні три місяці на сайті OLX Praca з'явилося понад 53 тисячі вакансій для сезонних робітників. Це приблизно на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли через третю хвилю COVID-19 і весняний локдаун працедавці активізувалися лише у травні-червні. Цьогоріч ринок праці вийшов із "зимової сплячки" в березні, щоб із подивом для себе дізнатися, що робочих рук не вистачає. Попри те, що до Польщі в пошуках тимчасового прихистку прибуло понад 3,6 млн українців. Переважно молодих жінок.
Однією з причин, чому біженці з України не відгукуються на наявні вакансії, є незнання мови. Але не тільки: для збирання ягід мовні навички не є настільки важливими, як, наприклад, для роботи в офісі. Річ у тім, що в попередні роки у садах і на городах працювали трудові мігранти з України. А от біженці осіли переважно у великих містах, тож шукають роботу там.
За даними міністерства родини та суспільної політики Польщі, працевлаштуватися вдалося вже 175 тисячам вимушених переселенців з України. Закон про тимчасовий захист відкрив їм вільний доступ до ринку праці. Проте невелика кількість із них зголосилася працювати в сільському господарстві.
Роботодавці, щоб зацікавити потенційних робітників, змушені підвищувати зарплати. За збирання полуниць платять по 20-23 злотих за годину, проте й такою ставкою не можуть заманити людей на плантації. Це відіб'ється на цінах на ягоди, овочі, фрукти та пришвидшить інфляцію. У квітні вартість харчових продуктів у Польщі зросла майже на 12,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і це ще не кінець, прогнозують економісти.
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