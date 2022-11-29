Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Бахмутський напрямок зараз є одним із найважчих та найгарячіших точок по всій лінії фронту. Майже щогодини відбуваються спроби штурму та атак на наші позиції біля Бахмута. Відбуваються надзвичайно важкі бої кожного дня. Частина нашого підрозділу також знаходиться на Донецькому напрямку та виконує там бойові задачі", - розповів Жорін.

Офіцер Нацгвардії повідомив, що російські війська зазнають великих втрат у боях під Бахмутом.

"Поля перед позиціями українських військ під Бахмутом просто всипані трупами російських військових. Здебільшого це представники ПВК Вагнера. Ці трупи, які просто валяються в полях та посадках, ніхто не забирає. Кожної наступної спроби штурму вони йдуть по трупах своїх військових. Тому це більше вже нагадує якесь самогубство", - додав він.

Також капітан Національної гвардії України наголосив, що плани противника оточити місто Бахмут є неможливими.

"Сьогодні оточення Бахмута російськими військами є неможливим.Вони дійсно хочуть це зробити. Проте зараз це для них нездійсненна задача. Хоча, скоріше за все, оточення та захоплення міста Бахмут для них є основною задачею", - наголосив Жорін.

За минулу добу, 28 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області

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