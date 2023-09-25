Помер 50-річний народний депутат Андрій Іванчук

Про це написав спікер парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Народний депутат, член групи "Довіра" Андрій Іванчук помер цієї ночі у віці 50 років.

"Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю", - написав Стефанчук.

Про причини смерті народного обранця не повідомляється.