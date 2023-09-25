Помер 50-річний народний депутат Андрій Іванчук
Цієї ночі помер народний депутат трьох останніх скликань Верховної Ради Андрій Іванчук у віці 50 років. Причина його смерті поки невідома
Про це написав спікер парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.
Народний депутат, член групи "Довіра" Андрій Іванчук помер цієї ночі у віці 50 років.
"Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю", - написав Стефанчук.
Про причини смерті народного обранця не повідомляється.
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У ніч на неділю 17 вересня помер колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута, якому раніше СБУ оголосила про підозру в шахрайстві та підробленні документів. Поліція відкрила кримінальне провадження і кваліфікує подію як "умисне вбивство" з приміткою "самогубство".
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