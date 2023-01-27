Помер академік Нацакадемії медичних наук Ісаак Трахтенберг

Про це повідомили в Інституті медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України.

"Ісаак Михайлович Трахтенберг майже 50 років не тільки очолював науковий колектив дослідників з медицини праці та профілактичної токсикології, а й беріг та примножував наукові традиції нашого Інституту. Щирі співчуття всім рідним і близьким людям, тим хто знав цю світлу людину. Це велика невимовна втрата для колег і друзів, всієї наукової спільноти", – йдеться в повідомленні.

Прощання з Ісааком Трахтенбергом відбудеться в понеділок, 30 січня 2023 року, з 11:00 до 13:00 в ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України" у великому конференц-залі, за адресою: м.Київ вул. Саксаганського, 75.

Ісаак Трахтенберг – український і радянський гігієніст, токсиколог, професор, доктор медичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Нацакадемії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), премії НАН України імені О. О. Богомольця (2010). Його вважають основоположник вітчизняної токсикології.

Ісаак Трахтенберг народився 11 листопада 1923 року в Житомирі. 1941 року вступив у Київський медичний інститут. Згодом разом з інститутом евакуювався у Челябінськ, де продовжив навчання.

У 1951 році Трахтенберг здобув науковий ступінь кандидата медичних наук. З 1951 по 1955 роки працював асистентом кафедри гігієни праці Київського медичного інституту. У 1956 році він отримав вчене звання доцента. 1961 року Трахтенберга обрали головою профспілки Київського медичного інституту. А 1964-го присвоїли науковий ступінь доктора медичних наук. 1966 року науковець отримав учене звання професора.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb