Помер актор Національного драмтеатру Юрій Мажуга

Про це повідомляє Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

"Майже 70 років свого життя актор віддав Театру імені Лесі Українки, де зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей у здебільшого легендарних для Києва виставах – "104 сторінки про любов", "Хтось повинен…", "Добряки", "Ревізор"…"Рицар ансамблевого театру" – так назвав Юрія Миколайовича художній керівник М.Ю Резнікович", – згадують актора у театрі.

Помер актор з фільмів про гангстерів Тоні Сіріко.

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