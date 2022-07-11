Помер актор Національного драмтеатру Юрій Мажуга
У понеділок, 11 липня, помер актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Юрій Мажуга
Про це повідомляє Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.
"Майже 70 років свого життя актор віддав Театру імені Лесі Українки, де зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей у здебільшого легендарних для Києва виставах – "104 сторінки про любов", "Хтось повинен…", "Добряки", "Ревізор"…"Рицар ансамблевого театру" – так назвав Юрія Миколайовича художній керівник М.Ю Резнікович", – згадують актора у театрі.
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