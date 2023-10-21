Помер Боббі Чарльтон - легенда англійського футболу

Про це повідомляє BBC.

Сер Боббі Чарльтон помер у віці 86 років. Сім’я культового ексфутболіста повідомила, що "він мирно пішов з життя сьогодні зранку".

Чарльтон відомий своєю грою за "Манчестер Юнайтед" і збірну Англії. У 606 матчах за МЮ форвард забив 199 голів.

У 1966 році Боббі Чарльтон допоміг збірній Англії виграти домашній ЧС. На тому турнірі легендарний футболіст забив 3 голи. У підсумку англієць був визнаний найкращим гравцем Європи та отримав "Золотий м’яч".