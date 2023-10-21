Помер Боббі Чарльтон - легенда англійського футболу
У суботу, 21 жовтня, помер культовий англійський футболіст сер Боббі Чарльтон
Про це повідомляє BBC.
Сер Боббі Чарльтон помер у віці 86 років. Сім’я культового ексфутболіста повідомила, що "він мирно пішов з життя сьогодні зранку".
Чарльтон відомий своєю грою за "Манчестер Юнайтед" і збірну Англії. У 606 матчах за МЮ форвард забив 199 голів.
У 1966 році Боббі Чарльтон допоміг збірній Англії виграти домашній ЧС. На тому турнірі легендарний футболіст забив 3 голи. У підсумку англієць був визнаний найкращим гравцем Європи та отримав "Золотий м’яч".
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