Помер композитор та музикант Данило Перцов

Про це повідомляє "Хорея Козацька" у facebook.

"Товариство! Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти. Прощай, дорогий Даниле! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо", - написали у гурті.

Музикант був госпіталізований до лікарні із коронавірусом та перебував у реанімації.

Данило Перцов – член Спілки композиторів України. Грав на багатьох інструментах, зокрема шалмеї (різновид сурми), поморті та цинку (корнет). З 2005 року був частиною "Хореї Козацької".

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