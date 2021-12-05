Помер композитор та музикант Данило Перцов
На 49-му році життя помер український композитор та музикант-мультиінструменталіст з гурту "Хорея Козацька" Данило Перцов
Про це повідомляє "Хорея Козацька" у facebook.
"Товариство! Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти. Прощай, дорогий Даниле! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо", - написали у гурті.
Музикант був госпіталізований до лікарні із коронавірусом та перебував у реанімації.
Данило Перцов – член Спілки композиторів України. Грав на багатьох інструментах, зокрема шалмеї (різновид сурми), поморті та цинку (корнет). З 2005 року був частиною "Хореї Козацької".
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