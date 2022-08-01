Помер останній голова КДБ СРСР
На 85-му році життя помер Вадим Бакатін, який був останнім головою Комітету державної безпеки Радянського Союзу
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Про смерть Вадима Бакатіна повідомили інформовані джерела, про її причини та інші деталі наразі нічого невідомо.
Бакатіна призначили на посаду голови КДБ після провалу путчу в серпні 1991 року. Він виступив проти ГКЧП та мав зайнятися реформуванням КДБ. На посаді Бакатін передав на знак доброї американцям креслення пристроїв підслуховування в посольстві США в Москві.
У жовтні 1991 року КДБ припинив існування, а Бакатін очолив одну зі структур, що виникли на його місці - Міжреспубліканську службу безпеки, яку було скасовано в грудні 1991 року.
Після відставки Бакатін більше не обіймав посади у держструктурах та працював у Міжнародному фонді економічних та соціальних реформ і комерційних компаніях.
До призначення головою КДБ Вадим Бакатін з 1988 до 1990 року був міністром внутрішніх справ СРСР.
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