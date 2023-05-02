Помер Павел Смоленський
Він був одним з тих, хто продовжував справу Єжи Гедройця і Яцека Куроня
Помер Павел Смоленський — польський публіцист і журналіст. Він був одним із тих, хто продовжував справу Єжи Гедройця і Яцека Куроня.
Павел любив українців і поляків, він просто любив людей.
Вміння любити — дар Божий для журналіста
Вміння любити — дар Божий для журналіста.
Він дзвонив до мене за інтерв'ю, яке завжди перетворювалося для мене у розмову зі старшим другим. Павел був не старшим, але дуже мудрим і добрим. Боляче. Вічна пам'ять…
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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