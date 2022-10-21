Про це повідомила у Facebook пресслужба Київського університету ім. Бориса Грінченка.

"Академічна спільнота Київського університету ім. Бориса Грінченка глибоко сумує з приводу тяжкої втрати - смерті ректора, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, повного кавалера ордена "За заслуги" Віктора Олександровича Огнев'юка", - йдеться у повідомленні.

Віктор Огнев'юк розпочав трудову діяльність у 1980 році. Працював вчителем історії, директором Шпитьківської середньої школи, завідувачем райвідділу освіти Києво-Святошинського району Київської області, у 1993—1996 роках очолював Київське обласне управління освіти, у 1997 році працював заступником міністра у справах сім'ї та молоді, у 1998-1999 роках очолював Головне управління середньої освіти МОН України, у 2000-2006 роках - заступник міністра освіти і науки України. З 2007 року - ректор Київського університету імені Бориса Грінченка.

"Завдяки стратегічному мисленню та прогресивному баченню Віктора Олександровича, під його мудрим керівництвом Університет перетворився на освітній, науковий, культурний осередок міста Києва - Університет європейської столиці, одним із найважливіших пріоритетів діяльності якого - служити людині, громаді, суспільству", - зазначили у закладі.

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