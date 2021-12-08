Помер український футбольний тренер Ігор Гамула
На 62-му році життя помер колишній тренер ужгородського "Закарпаття" Ігор Гамула
Про це повідомляє офіційний сайт російського футбольного клубу "Ростов".
Ігор Гамула народився в Луганську та розпочав кар'єру в "Зорі". Також грав за херсонські "Таврію" та "Кристал", російські СКА з Ростова та "Ростсільмаш".
Тренерську кар'єру розпочав у 1992 році у "Таврії" з Херсона. У 2009 - 2011 роках тренував "Закарпаття". Очолював латвійські "Даугаву" та "Дінабург", російські "Чорноморець" та "Ростов".
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