Помер український футбольний тренер Ігор Гамула

Про це повідомляє офіційний сайт російського футбольного клубу "Ростов".

Ігор Гамула народився в Луганську та розпочав кар'єру в "Зорі". Також грав за херсонські "Таврію" та "Кристал", російські СКА з Ростова та "Ростсільмаш".

Тренерську кар'єру розпочав у 1992 році у "Таврії" з Херсона. У 2009 - 2011 роках тренував "Закарпаття". Очолював латвійські "Даугаву" та "Дінабург", російські "Чорноморець" та "Ростов".

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