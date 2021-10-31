Помер ветеран Другої світової Іван Залужний, який втратив єдиного онука у війні з Росією

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Іван Залужний пішов з життя вранці 31 жовтня у віці 103 роки.

Учасник битви за Сталінград влітку 2014 року втратив єдиного онука під час АТО. Доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши 50 побратимів.

Після цього, Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії. Ветеран активно підтримував місцевих атовців, спілкувався з представниками військової частини, де служив його онук.

Разом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті.

У червні 2018 року Івана Залужного було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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