Помер ветеран Другої світової Іван Залужний, який втратив єдиного онука у війні з Росією
У Запоріжжі на 104- му році життя помер ветеран Другої світової війни Іван Залужний, онук якого Іван Гутник-Залужний пішов добровольцем у АТО та загинув від рук російських окупантів
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Іван Залужний пішов з життя вранці 31 жовтня у віці 103 роки.
Учасник битви за Сталінград влітку 2014 року втратив єдиного онука під час АТО. Доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши 50 побратимів.
Після цього, Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії. Ветеран активно підтримував місцевих атовців, спілкувався з представниками військової частини, де служив його онук.
Разом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті.
У червні 2018 року Івана Залужного було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
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