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Помер ветеран Другої світової Іван Залужний, який втратив єдиного онука у війні з Росією

31 жовтня, 2021 неділя
11:30
війна з Росією Іван Залужний

У Запоріжжі на 104- му році життя помер ветеран Другої світової війни Іван Залужний, онук якого Іван Гутник-Залужний пішов добровольцем у АТО та загинув від рук російських окупантів

Про це повідомляє Радіо Свобода

Іван Залужний пішов з життя вранці 31 жовтня у віці 103 роки. 

Учасник битви за Сталінград влітку 2014 року втратив єдиного онука під час АТО. Доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши 50 побратимів.

Після цього, Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії. Ветеран активно підтримував місцевих атовців, спілкувався з представниками військової частини, де служив його онук.

Разом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті.

У червні 2018 року Івана Залужного було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. 

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