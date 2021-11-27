Померла заступниця міністра освіти Любомира Мандзій

Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Еспресо.TV.



"Дуже сумна звістка: відійшла від нас у кращий світ Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти та науки, у минулому - в.о. міністра освіти та науки, а впродовж 2016-2019 років - керівниця профільного департаменту освіти Львівської ОДА", - повідомив Козицький на своїй сторінці.



Причини смерті ним не називаються.



Як інформує Львівський портал, Любомира Мандзій мала онкозахворювання.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb