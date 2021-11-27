Померла заступниця міністра освіти Любомира Мандзій
У суботу, 27 листопада, померла заступниця міністра освіти і науки України та колишня директорка Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій
Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Еспресо.TV.
"Дуже сумна звістка: відійшла від нас у кращий світ Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти та науки, у минулому - в.о. міністра освіти та науки, а впродовж 2016-2019 років - керівниця профільного департаменту освіти Львівської ОДА", - повідомив Козицький на своїй сторінці.
Причини смерті ним не називаються.
Як інформує Львівський портал, Любомира Мандзій мала онкозахворювання.
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