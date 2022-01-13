Помічницю президента Марію Левченко працевлаштували до ОП через 2,5 роки після початку роботи, - Слідство.Інфо

Про це повідомляє Слідство.Інфо.



"Багаторічну особисту помічницю президента Володимира Зеленського Марію Левченко офіційно працевлаштували в Офісі Президента України після журналістського розслідування. До цього вона кілька років була помічницею президента, перебувала в його кабінеті, але офіційно працювала і отримувала зарплатню лише в ТОВ "Квартал-95", - зазначає видання.



Згідно з офіційною відповіддю Офісу президента України на запит Слідства.інфо, Левченко працевлаштували 21 грудня 2021 року - через пʼять днів після виходу розслідування "Дружочки президента", у якому фігурують Марія Левченко, її чоловік - ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.



Левченко призначили на посаду заступниці керівника Кабінету президента України - керівниці Служби забезпечення заходів президента України.



У ОП не змогли повідомити деталі про зарплатню Марії Левченко і переадресували це питання до Державного управління справами.



У розслідуванні журналісти повідомляли, що Левченко пересувається у супроводі охорони та на спецавтомобілях СБУ з номерами прикриття.



За інформацією розслідувачів, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов проживає у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії.



"Сам будинок належить родині бізнесменів Стрелковських, які ймовірно причетні до діяльності конвертаційних центрів, є фігурантами численних кримінальних проваджень про податкові схеми та є громадянами Російської Федерації. Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України", - зазначає видання.





Нагадаємо, 28 грудня СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці.