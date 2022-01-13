Помічницю президента Марію Левченко працевлаштували до ОП через 2,5 роки після початку роботи, - Слідство.Інфо
Особисту помічницю президента України Марію Левченко, дружину колишнього заступника міністра МВС Гогілашвілі прийняли до штату співробітників ОП 21 грудня 2021 року
Про це повідомляє Слідство.Інфо.
"Багаторічну особисту помічницю президента Володимира Зеленського Марію Левченко офіційно працевлаштували в Офісі Президента України після журналістського розслідування. До цього вона кілька років була помічницею президента, перебувала в його кабінеті, але офіційно працювала і отримувала зарплатню лише в ТОВ "Квартал-95", - зазначає видання.
Згідно з офіційною відповіддю Офісу президента України на запит Слідства.інфо, Левченко працевлаштували 21 грудня 2021 року - через пʼять днів після виходу розслідування "Дружочки президента", у якому фігурують Марія Левченко, її чоловік - ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Левченко призначили на посаду заступниці керівника Кабінету президента України - керівниці Служби забезпечення заходів президента України.
У ОП не змогли повідомити деталі про зарплатню Марії Левченко і переадресували це питання до Державного управління справами.
У розслідуванні журналісти повідомляли, що Левченко пересувається у супроводі охорони та на спецавтомобілях СБУ з номерами прикриття.
За інформацією розслідувачів, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов проживає у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії.
"Сам будинок належить родині бізнесменів Стрелковських, які ймовірно причетні до діяльності конвертаційних центрів, є фігурантами численних кримінальних проваджень про податкові схеми та є громадянами Російської Федерації. Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України", - зазначає видання.
- Нагадаємо, 28 грудня СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці.
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