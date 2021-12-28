СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці – Ірина Фріз
Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз отримала відповідь від Служби безпеки України щодо наявності допуску до державної таємниці у громадянки М.Левченко, помічниці президента України Зеленського
Документ Фріз оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
"Служба безпеки України заперечує наявність допуску до держтаємниці у зазначеної особи. Таким чином, перебування М.Левченко в кабінеті під час обговорення операції «Авеню», про яке повідомив журналіст Юрій Бутусов та екс-голова ГУР МО Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ "Розголошення державної таємниці", – наголошує Ірина Фріз.
"Президент не міг не знати про відсутність у своєї помічниці допуску, а тому не мав права залучати її до обговорення питань, що підпадають під обмеження "цілком таємно". Подальший витік інформації також потребує детального розслідування на предмет наявності складу злочину "державна зрада" помічницею президена М.Левченко, яка не повідомила Офіс Президента про наявність у її чоловіка громадянства Російської Федерації. Переконана, що Служба безпеки України має дослідити всі факти перебування громадянки М.Левченко у заходах з обговорення питань з обмеженим доступом та вжити заходів з мінімізації ризиків, що могли виникнути у разі їх потрапляння ворогові", – зазначає Фріз.
"Прошу вважати це заявою про злочин та СБУ надати:
- правову оцінку незаконному доступу М. Левченко до відомостей, що становлять державну таємницю;
- провести розслідування щодо дотримання режиму секретності та таємного діловодства в Офісі президента України;
- фактів перебування осіб без допуску до заходів з обговоренням інформації з обмеженим доступом на нарадах за участі президента України, керівника Офісу Президента України тощо», – резюмує народна депутатка.
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