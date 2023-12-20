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Солодкі мариновані помідори: як смачно приготувати на зиму. Рецепт
Ділимося простим та швидким рецептом для смачної страви на Вашому столі взимку - солодкі мариновані помідори
Солодкі мариновані помідори
Слід вибирати стиглі помідори без твердої шкірки. Можна маринувати всі томати — червоні, жовті і рожеві
Інгредієнти:
- помідори — 2,2 кг
- кріп — 3-6 суцвіть
- петрушка — пучок
- чорний перець
- лавровий лист
- гвоздика
- цукор — 3 ст. ложки
- сіль — 2 ст. ложки
- оцет 9% — 100 мл
Покроковий рецепт приготування:
- помідори помийте
- помийте та підготуйте 3-літрові банки
- на дно кожної банки викладіть кріп, гілочку петрушки, 8 горошин чорного перцю, лавровий листок, одну гвоздику
- накладіть помідори в банки
- налийте в каструлю воду
- насипте цукор, сіль
- варіть 2 хв., помішуючи
- додайте 100 мл 9% оцту
- охолодіть маринад і лише потім налийте у банки
- можете використовувати банки на закрутку або зі звичайними кришками
- поставте банки у каструлю з водою, щоби вода покривала половину банки накрийте банки кришками, але не закручуйте
- доведіть воду до кипіння і дайте консервації простерилізуватися 7-8 хвилин
- дістаньте банки з води та закрутіть або закрийте
- переверніть банки догори дном і поставте на кришки
- закручені банки залишити перевернутими на ніч
- після цього віднесіть банки в комору.
Смачного!
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