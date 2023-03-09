Понад 1 млн біженців з України знайшли роботу в ЄС

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Шинас під час пресконференції у Брюсселі, присвяченій першому року імплементації Директиви про тимчасовий захист для України, пише Укрінформ.

"Тимчасовий статус захисту також надає прямий та безумовний доступ до ринку праці, на відміну від традиційного статусу прохачів притулку. З огляду на це люди можуть відразу почати працювати. Наразі 1,1 млн переміщених осіб з України працевлаштовані в ЄС", - сказав він.

За словами Шинаса, загалом на території Євросоюзу наразі перебуває понад 4 млн вимушених переселенців з України, п’яту частину яких становлять діти.

У цьому контексті віцепрезидент Єврокомісії вказав на виклик, пов'язаний зі шкільним навчанням дітей-переселенців з України. За його словами, з близько 1,3 млн українських дітей лише половина наразі навчається у школах країн-перебування. Водночас Шинас зауважив, що значна частина цих дітей можуть навчатися дистанційно в українських школах.

Нагадаємо, минулого року до Євросоюзу прибуло близько 16 млн українців, з яких 11 млн потім повернулися до України, ще 1 млн осіб поїхали далі в інші країни, а близько 4 млн вимушених переселенців залишилися на території ЄС.

Вперше в історії, ЄС активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала біженцям з України право на проживання та на соціальний захист на території країн ЄС. Наразі вона діє до березня 2024 року.