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Понад $100 тисяч: у Сінгапурі подорожчали сертифікати на право купівлі авто

6 жовтня, 2023 п'ятниця
05:59
Економіка Сінгапур

У Сінгапурі дорожчає вартість сертифіката на володіння автомобілями та іншими транспортними засобами - це призвело до того, що авто тут найдорожчі у світі

Про це повідомляє ВВС.

Вартість сертифіката на право володіння авто у Сінгапурі підскочила до $106619. Цей сертифікат є обов’язковим для всіх, хто хоче придбати транспортний засіб.

У Сінгапурі було запроваджено 10-річну систему сертифікатів на право власності (COE) у 1990 році як захід проти заторів на дорогах. Сертифікати продаються на аукціонах кожні два тижні, а уряд контролює їх кількість.

Наприклад, нова стандартна Toyota Camry Hybrid коштує в Сінгапурі близько 250 000 сінгапурських доларів, що включає вартість сертифіката відповідності та податки. Це приблизно в шість разів дорожче, ніж у США.

Існують різні типи сертифікатів для менших автомобілів, мотоциклів і комерційних транспортних засобів.

Кількість нових COE залежить від того, скільки старих автомобілів буде виведено з експлуатації.

Разом з податками та ввізними митами ця система зробила Сінгапур найдорожчою країною у світі для купівлі автомобіля.

Таким чином, уряд країни прагне заохотити мешканців користуватися системою громадського транспорту, яка визнана однією з найкращих у світі.

Станом на кінець минулого року, в Сінгапурі з населенням близько 5,5 млн осіб на дорогах налічувалося трохи менше ніж 1 млн приватних автомобілів.

  • Нагадаємо, у вересні в Україні знизився попит на нові автомобілі.
  • За вісім місяців 2023 року, кількість автобусів та мікробусів, що були придбані в Україні, збільшилася на 28%, порівняно з минулим роком.
  • З січня по вересень 2023 року українці придбали 165,2 тис. легкових авто, з них 77% були вживані.

Світ
авто
Сінгапур
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