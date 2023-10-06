Понад $100 тисяч: у Сінгапурі подорожчали сертифікати на право купівлі авто

Про це повідомляє ВВС.

Вартість сертифіката на право володіння авто у Сінгапурі підскочила до $106619. Цей сертифікат є обов’язковим для всіх, хто хоче придбати транспортний засіб.

У Сінгапурі було запроваджено 10-річну систему сертифікатів на право власності (COE) у 1990 році як захід проти заторів на дорогах. Сертифікати продаються на аукціонах кожні два тижні, а уряд контролює їх кількість.

Наприклад, нова стандартна Toyota Camry Hybrid коштує в Сінгапурі близько 250 000 сінгапурських доларів, що включає вартість сертифіката відповідності та податки. Це приблизно в шість разів дорожче, ніж у США.

Існують різні типи сертифікатів для менших автомобілів, мотоциклів і комерційних транспортних засобів.

Кількість нових COE залежить від того, скільки старих автомобілів буде виведено з експлуатації.

Разом з податками та ввізними митами ця система зробила Сінгапур найдорожчою країною у світі для купівлі автомобіля.

Таким чином, уряд країни прагне заохотити мешканців користуватися системою громадського транспорту, яка визнана однією з найкращих у світі.

Станом на кінець минулого року, в Сінгапурі з населенням близько 5,5 млн осіб на дорогах налічувалося трохи менше ніж 1 млн приватних автомобілів.