Про це повідомляє Держприкордонслуба.

Під ворожим вогнем опинилися 6 громад Сумської області, 3 громади на Харківщині. Зафіксовано: понад 100 вибухів артилерійських снарядів та мінометних мін; 25 приходів із РСЗВ «Град» та 120-мм мінометів.

Вогонь відкривали з боку російських населених пунктів Ломаківка, Бровничі, Кучеров, Зерново, Єлізаветовка, Пороз, Безимено.

Унаслідок розриву ворожого снаряду від осколкового поранення в області шиї загинула місцева мешканка.

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