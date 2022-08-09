Понад 100 вибухів артилерійських снарядів: росіяни знову обстріляли українське прикордоння, - ДПСУ
Російські війська знову гатили по прикордонню України з великокаліберної стрілецької зброї, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, РСЗВ та 122-мм САУ
Про це повідомляє Держприкордонслуба.
Під ворожим вогнем опинилися 6 громад Сумської області, 3 громади на Харківщині. Зафіксовано: понад 100 вибухів артилерійських снарядів та мінометних мін; 25 приходів із РСЗВ «Град» та 120-мм мінометів.
Вогонь відкривали з боку російських населених пунктів Ломаківка, Бровничі, Кучеров, Зерново, Єлізаветовка, Пороз, Безимено.
Унаслідок розриву ворожого снаряду від осколкового поранення в області шиї загинула місцева мешканка.
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