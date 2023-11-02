Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Понад 130 постачальників військових технологій: США ввели масштабний пакет санкцій проти РФ

Понад 130 постачальників військових технологій: США ввели масштабний пакет санкцій проти РФ

2 листопада, 2023 четвер
19:12
Війна з Росією санкції проти РФ

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії постачати технології для військового виробництва

Про це повідомляє міністерство фінансів США на своїй офіційній сторінці.

Мінфін США запровадив обмеження проти десятків людей і компаній з Туреччини, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів, через які Росія імпортувала технології, обладнання та інші засоби, необхідні для підтримки і обслуговування свого військово-промислового комплексу.

Під санкції потрапила також мережа осіб, пов’язана з росіянином Артуром Петровим, затриманим на Кіпрі раніше цього року за запитом США. Петров, за даними американського слідства, організував складну схему обходу санкцій для закупівлі електронних технологій американського виробництва для російських компаній.

Окремий блок свіжих санкцій Мінфіну США охоплює десятки військово-промислових компаній РФ, які виробляють, імпортують, продають і ремонтують промислове обладнання, верстати, запчастини, обладнання для російських компаній.

Крім того, США розширили санкції проти технологічного та банківського сектора РФ, причетних до фінансування, дослідження, розробки й імпорту передових технологій.

Серед останніх – російська державна акціонерна фінансова корпорація (АФК) "Система" – одна з найбільших російських холдингових компаній, що працює в оборонній, фінансовій та технологічній галузях, та її дочірні компанії; ТОВ "Фрегат" – один з найбільших постачальників електронних компонентів та обладнання в Росії; "Оптрон" – один із провідних російських виробників напівпровідників.

Під обмеження США потрапили Санкт-Петербурзька фондова біржа та сім комерційних банків.

Окремо Державний департамент США запровадив близько 100 санкцій, спрямованих на майбутнє виробництво енергії та доходи Росії, металургійний та гірничодобувний сектор, оборонні закупівлі, а також на тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та іншій зловмисній діяльності.

  • Нагадаємо, наступного тижня ЄС має намір оголосити новий пакет санкцій проти РФ. Він посилить обмеження на джерела доходів і промисловість Москви та обмежить здатність Кремля годувати свою військову машину.
ВПК
санкції проти Росії
США
Читайте також:
карта заставочна
Автор Богдан Бачинський
1 листопада, 2023 середа
Карта бойових дій за період 26-31 жовтня: Авдіївка б’є всі рекорди та готується до облоги
Гарбуз
1 листопада, 2023 середа
Чи приносить користь вживання гарбузового насіння?
Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв
1 листопада, 2023 середа
Макрон прибув до Казахстану і похвалив Токаєва за відмову стати на бік РФ щодо України
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 листопада
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Про що написав Залужний?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 617-го дня війни: ЗСУ вполювали ворожий штурмовик Су-25, в Україні випробували унікальний комплекс, який створює захисний купол проти дронів
19:50
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Армія Ізраїлю заявила, що ввійшла до міста Газа
19:37
Валерій Залужний, Чехія, допомога Україні
Подальша підтримка та обмін досвідом: очільник генштабу Чехії у Києві зустрівся з Залужним
19:10
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати усіх матчів чвертьфіналу
19:09
OPINION
Юрій Гудименко
Якщо МВС самотужки не може впоратися з "тишлеками", то за це має взятися громадськість
19:06
гепатит А
МОЗ спростувало фейк про впровадження в Україні карантину через спалах гепатиту А
18:38
евакуація дітей
На Донеччині з трьох громад, які перебувають під постійними обстрілами РФ, евакуювали 67 дітей
18:30
На таврійському напрямку сили оборони України знищили ворожий Су-25
18:03
OPINION
Дана Ярова
Чесні і прозорі торги дали можливість зменшити ціни на харчі для ЗСУ на третину
17:58
кіно, кінотеатр
У річницю падіння Берлінського муру в Україні стартує фестиваль "Нове німецьке кіно"
17:53
Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв
Візит Макрона в Казахстан: Франція постачатиме системи ППО і претендує на будівництво АЕС
17:48
школа в окупації
Українські вчителі на ТОТ відмовляються співпрацювати з росіянами: окупанти просять прислати педагогів з РФ
17:30
війна в Україні
В Україні успішно пройшла випробування оборонна система, яка пригнічує російську ГЛОНАСС
17:22
Марія Захарова
РФ назвала участь Вірменії у саміті щодо української Формули миру "демонстративним антиросійським жестом"
17:15
Ексклюзив
Третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста, - начальник МВА Барабаш
17:06
promova
Українці отримали безплатний рremium-доступ до застосунку з вивчення мов Promova
16:48
Верховна Рада
Комітет ВР схвалив законопроєкт про податкові перевірки до другого читання: внесено дві поправки
16:42
В Україні утворили 529 Рад ВПО. Які їх функції
16:40
Мая Санду
Санду звинуватила РФ у втручанні в місцеві вибори у Молдові
16:31
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Рівень корупції починає турбувати військових більше, ніж нестача снарядів, - Разумков
16:26
на фото Міхеїл Саакашвілі
Польща заявила, що вступ Грузії до ЄС залежатиме від подальшої долі Саакашвілі
16:02
OPINION
Сергій Марченко
Країна звичайних людей і "состоятєльних господ"
15:51
Всеволод Князєв
ВАКС залишив ексголову Верховного суду Князєва під вартою до 9 грудня
15:46
стрічка "На Адаманті"
"На Адаманті": в кінотеатрах Києва та Львова стартував показ фільму-переможця Берлінале-2023
15:32
електроенергія
"Захист спрацює у 80-90% випадків": Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів РФ по енергетиці
15:09
прапор України
Попри повномасштабну війну: Україна піднялася на 13 позицій у світовому рейтингу демократій
15:06
штучний інтелект
Україна підписала міжнародну декларацію щодо безпеки використання ШІ
15:03
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:55
Іван і Марта Дзюба. Архівне фото
Любов і боротьба Івана Дзюби та його дружини Марти: в кінотеатри виходить новий фільм Сергія Буковського
14:50
Ексклюзив
психологічна допомога
Коли час звернутися до фахівця. Психологиня назвала перший маркер
14:42
Кіпр
Кіпр приєднався до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
14:20
Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Усик отримав зухвалу пропозицію від Нганну, який відправив у нокдаун Ф'юрі
14:19
Ексклюзив
Військовий експерт Риженко розповів, як запобігти переходу війни з РФ у позиційну фазу
14:17
погода осінь
Дощі на півдні та сході, тепло на заході: прогноз погоди на 3 листопада від Наталки Діденко
14:15
OPINION
Віталій Портников
Залужний: план подолання позиційної війни. Колонка Віталія Портникова
14:09
мобілізовані РФ, Джанкой
Партизани зафіксували прибуття нових мобілізованих з РФ до окупованого Джанкоя
14:06
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Три важливі події на шляху до євроінтеграції України
14:03
ДТЕК виграв у Гаазі суд проти РФ щодо кримських активів компанії
13:54
гепатит А
Спалах гепатиту А: у Вінниці госпіталізували 111 хворих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV