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Війна з Росією: хроніка
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Понад 20 тис. українців пережили щонайменше одну ампутацію за час війни з РФ

4 вересня, 2023 понедiлок
20:04
Війна з Росією поранення, протезування

З початку війни 20 тисяч українців пережили принаймні одну ампутацію, більшість з них солдати, які також зазнали психологічної травми під час перебування на фронті

Такі висновки зробила Ольга Руднєва, керівник центру реабілітації українських військових з ампутованими кінцівками Superhumans в матеріалі опублікованому в Associated Press.

Ольга Руднєва каже, що в Україні постійно зростає потреба у протезуванні, але не вистачає спеціалістів, щоб задовольнити зростаючу потребу.

Руднєва підрахувала, що з початку війни 20 тисяч українців пережили принаймні одну ампутацію, у більшості випадків через вибухові поранення на фронті. Європа не переживала нічого подібного з часів Першої світової війни, а Сполучені Штати – з часів Громадянської війни.

За її словами, перед війною лише п’ять осіб у всій Україні пройшли реабілітаційну підготовку для людей з ампутаціями руки чи кисті, які зазвичай зустрічаються рідше, ніж ноги та стопи, оскільки їх іноді ампутують через ускладнення діабету чи інших захворювань.

Реабілітаційні центри Unbroken та Superhumans забезпечують протезами українських військових за кошти країн-донорів, благодійних організацій та приватних українських компаній.

"Найважче для багатьох людей з ампутованими кінцівками - це навчитися жити з болем - болем від протеза, болем від самої травми, болем від тривалих наслідків ударної хвилі вибуху", - сказала доктор Емілі Мейх’ю, яка спілкувалася з кількома сотнями військових з ампутованими кінцівками протягом її кар'єри. 

Вона вважає, що косметичні операції мають вирішальне значення для того, щоб солдати могли почуватися комфортно в суспільстві. 

"У нас не рік, не два, — каже лицьовий хірург Наталія Комашко, - Ми повинні зробити це так, ніби це було вчора".

  • У Мінсоцполітики повідомили, що не чекаючи встановлення інвалідності процес протезування можуть розпочинати усі українці, які зазнали ампутації кінцівок унаслідок війни.
Суспільство
Здоров'я
Україна
Медицина
допомога Україні
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