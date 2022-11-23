Понад 200 європейських міст збиратимуть електрогенератори для України

Про це повідомляє Голос Америки.

"Десять мільйонів українців зараз залишаються без світла внаслідок атак Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру, – заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. - Європейський парламент і ЄС продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронті. Тепер їм потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму".

Генератори збиратимуть за участі мережі Eurocities, куди входять понад 200 міст у 38 країнах Європи. Загалом організатори ініціативи планують зібрати кількасот генераторів, зокрема промислових, для лікарень, шкіл, об’єктів водопостачання, центрів допомоги, притулків та систем мобільного зв’язку в Україні.

До слова, Німеччина вже поставила Україні щонайменше 2430 електрогенераторів у зв'язку з руйнуванням інфраструктури Росією

10 листопада Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про скасування ПДВ і ввізного мита на імпорт генераторів, трансформаторів, обігрівачів та інших необхідних у холодний період товарів