Понад 200 європейських міст збиратимуть електрогенератори для України
Найбільші міста Європи передадуть Україні електрогенератори та трансформатори, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму, у межах нової ініціативи Європарламенту "Генератори надії"
Про це повідомляє Голос Америки.
"Десять мільйонів українців зараз залишаються без світла внаслідок атак Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру, – заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. - Європейський парламент і ЄС продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронті. Тепер їм потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму".
Генератори збиратимуть за участі мережі Eurocities, куди входять понад 200 міст у 38 країнах Європи. Загалом організатори ініціативи планують зібрати кількасот генераторів, зокрема промислових, для лікарень, шкіл, об’єктів водопостачання, центрів допомоги, притулків та систем мобільного зв’язку в Україні.
- До слова, Німеччина вже поставила Україні щонайменше 2430 електрогенераторів у зв'язку з руйнуванням інфраструктури Росією
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